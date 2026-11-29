L’absence d’Ismaïla Sarr parmi les cinq finalistes du Ballon d’Or africain fait réagir. Son agent, l’ancien international sénégalais Diomansy Kamara, n’a pas caché sa colère contre la Confédération africaine de football (CAF). Il estime que les performances de l’attaquant sénégalais méritaient une place parmi les finalistes.



Pour défendre son joueur, Diomansy Kamara rappelle son titre de champion d’Afrique, sa victoire en Ligue Europa Conférence, ainsi que ses distinctions de meilleur joueur et de meilleur buteur de la compétition. Il souligne également ses quatre buts inscrits lors de la Coupe du monde.



« Champion d’Afrique, vainqueur et meilleur joueur de la Conference League, meilleur buteur de la compétition et auteur de quatre buts au Mondial… Sarr ne figure même pas parmi les cinq finalistes ! On se moque de qui ? », a-t-il lancé.



L’ancien international sénégalais demande à la CAF de faire toute la lumière sur le choix des finalistes. Il réclame des critères de sélection clairs et la publication des résultats détaillés du vote.



« Nous exigeons de la transparence, des critères clairs et la publication des résultats détaillés du vote », a-t-il insisté, avant de conclure : « L’Afrique mérite mieux que ça ».