​Bambey : les conditions de vie des étudiants renforcées par de nouvelles infrastructures

De nouvelles infrastructures destinées à améliorer les conditions de vie des étudiants ont été inaugurées ou réceptionnées à l’Université Alioune Diop de Bambey. Il s’agit notamment d’un pavillon de 1 000 lits, d’un restaurant universitaire de 1 000 places et d’un centre médico-social.



Ces infrastructures ont été réceptionnées en présence du ministre Dethié Fall et de certains de ses collègues. Elles s’inscrivent dans le cadre d’un vaste plan national de modernisation des campus universitaires, visant à renforcer les capacités d’accueil et à améliorer les conditions de vie et d’études des étudiants.



Ces nouvelles réalisations doivent notamment contribuer à répondre aux besoins croissants des étudiants en matière d’hébergement, de restauration et de prise en charge médico-sociale.



Le nouveau pavillon offre ainsi une capacité de 1 000 lits, tandis que le restaurant universitaire peut accueillir jusqu’à 1 000 personnes. Un centre médico-social vient compléter le dispositif afin de renforcer les services destinés à la communauté universitaire.



Ces investissements traduisent la volonté des autorités de moderniser les infrastructures universitaires et d’améliorer durablement l’environnement des étudiants. Ils s’inscrivent plus largement dans le cadre du plan national consacré à la modernisation des campus universitaires, rapporte iRadio.