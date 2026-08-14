​Bargny : le marabout TikTokeur «Diantal Mara» arrêté pour viol présumé et menaces de mort

Le marabout TikTokeur P. M. Sarr, alias « Diantal Mara », a été interpellé par la police de Bargny et placé en détention. Très suivi sur TikTok, où il se montre notamment avec un serpent autour du cou, il est visé par deux plaintes pour des faits présumés de « viol suivi de grossesse, menaces de mort et coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de six jours ».



La première plainte a été déposée le 14 avril dernier par une banquière. Elle accuse le marabout de l’avoir conduite dans la forêt de Diamniadio sous prétexte de lui administrer des bains mystiques. Face à son refus d’avoir des relations sexuelles, il aurait brandi un couteau et l’aurait menacée de mort, avant de la blesser lors de l’altercation. La victime aurait obtenu six jours d’incapacité temporaire de travail.



Une seconde plainte a été déposée par une jeune fille qui aurait consulté le mis en cause pour des soins traditionnels. Profitant de l’absence de sa mère, le marabout aurait abusé d’elle. Cette agression aurait entraîné une grossesse, rapporte le quotidien L’Observateur, dans son édition de ce vendredi.



Après avoir quitté Bargny, P. M. Sarr aurait été retrouvé et arrêté à Touba. Interrogé par les enquêteurs dirigés par le commissaire Babacar Ly, il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en affirmant notamment qu’il était sous l’emprise de l’alcool au moment des faits.



L’enquête se poursuit et pourrait connaître de nouveaux développements, d’autres victimes étant susceptibles de se manifester.