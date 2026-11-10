​Basket 3×3 : la FSBB annonce une prime de 500 000 FCFA pour chaque joueur des sélections nationales

La Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) va octroyer une prime de 500 000 FCFA à chaque membre des sélections féminine et masculine de basketball 3×3, en récompense de leurs performances aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le président de la Fédération, Me Babacar Ndiaye, a fait l’annonce, le 9 novembre 2026, à Dakar.



Le Sénégal a remporté la médaille d’or chez les garçons et terminé troisième chez les filles. Fort de ces résultats, Me Babacar Ndiaye a annoncé la mise en place d’un groupe de performance pour préparer le prochain Afrobasket U18. Les jeunes concernés devraient s’entraîner deux fois par semaine, y compris pendant les vacances.



La FSBB entend également mobiliser les moyens nécessaires pour accompagner les Lionceaux à la Coupe du monde masculine U19, prévue du 26 juin au 4 juillet 2027 en République tchèque. À cet effet, le président de la Fédération a sollicité le soutien de l’État pour assurer une bonne préparation de l’équipe.



De son côté, le directeur de cabinet du ministre des Sports, Léopold Germain Senghor, a salué la continuité du travail effectué depuis deux ans, notamment à travers des stages au Sénégal et à l’étranger. Il a estimé que ces résultats témoignent de la cohésion, de la combativité et du bon état d’esprit des deux équipes, appelant à poursuivre les efforts pour renforcer le basketball sénégalais, selon l’APS.