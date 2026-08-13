​Bassin MSGBC : Un accord entre Viridien et PETROSEN pour explorer le potentiel pétrolier du Sénégal

La société française de technologies de pointe Viridien a signé , ce 13 août 2026, un « partenariat stratégique multi-clients » avec la compagnie pétrolière nationale , PETROSEN.



Selon un communiqué, cet accord vise à fournir des « renseignements complets sur le sous-sol » de l’ensemble du bassin MSGBC, une zone géographique étendue allant de la Mauritanie à la Guinée-Conakry, reconnue pour son fort potentiel d’exploration pétrolière.



Pour le Sénégal, cette collaboration est une étape clé pour stimuler l'attractivité du pays. M. Alioune Seck, PDG de PETROSEN E&P, a déclaré que ce partenariat permettrait d'« améliorer l’accès à des données de subsurface de haute qualité », facilitant ainsi des « décisions d’investissement éclairées » destinées à « libérer tout le potentiel d’exploration du pays ».



De son côté, Viridien voit en cet accord une opportunité de déployer son savoir-faire. Dechun Lin, vice-président exécutif de l'entreprise, a souligné que cette alliance, combinant « expertise de pointe en imagerie sismique » et « connaissance approfondie de la région », positionne idéalement les deux acteurs pour « transformer la compréhension du sous-sol sénégalais et soutenir les ambitions énergétiques du Sénégal ».