N’eût été la gravité de l’heure, la présente controverse entre juristes sur les lois de finances rejetées et le décret de promulgation aurait été un véritable régal pour l’esprit. Mais il se trouve que le protagoniste au Parlement n’a cure de ces considérations qui déchaînent les constitutionnalistes, les spécialistes du droit parlementaire, du droit administratif ou encore de la légistique.



Pendant toutes les années qu’il a passées à la Primature, on aurait entendu une mouche voler dans les rangs de la majorité parlementaire qu’il a détournée, hormis les boules puantes incessamment balancées sur l’homme qui incarne le pouvoir exécutif.



Tout passait comme lettre à la poste sans hésitation ni murmure. Mais, pendant toute cette période, ni réforme patriotique ni initiative révolutionnaire ne sont venues donner corps à ce qu’il prétendait incarner. Il s’est révélé, à l’arrivée, n’avoir jamais été ni patriote, ni révolutionnaire.



En effet, parmi les tâches majeures de ces deux dernières années aurait sans doute dû figurer une réforme radicale de l’école, afin de former des ressources humaines capables de rester au pays et de le transformer. Il aurait également fallu commencer à réinventer résolument notre agriculture et notre industrie, en les adossant à ces nouvelles ressources humaines, pour faire renaître l’espoir chez les jeunes et mettre ainsi fin, à terme, au flux migratoire vers l’Europe et l’Amérique et son lot de morts et de désolation.



Pendant deux années d’affilée, vous n’avez rien fait de tout cela, obnubilé que vous êtes par l’idée d’enrayer les processus institutionnels de la République pour des raisons totalement étrangères aux intérêts fondamentaux du peuple.



Alors qu’on prônait l’austérité et l’humilité dans l’opposition, une fois une parvenu à l’Assemblée nationale, on s’est plutôt empressé de se vautrer dans le confort et les privilèges, en prenant même soin de les accroître, sans états d’âme. Tout y passe : les 4x4, les 8x8, les voyages aux quatre coins de la planète, les hauts salaires, le trafic d’influence et tutti quanti. Ce sont là des réalités que nul ne peut nier mais dont on discute peu.



Mais il a fallu que l’on mît fin aux dérives en l’écartant du gouvernement pour que les armes fussent aussitôt dégainées du côté du Parlement où il a pris désormais ses quartiers. Depuis juin dernier, c’est la stratégie du harcèlement permanent, comme pour empêcher les gens de travailler et d’obtenir des résultats.



À cet égard, le rejet des lois de finances n’est que le prolongement logique des précédentes tentatives visant à saper les fondements de la Constitution actuelle. L’objectif rigoureusement infantile est de transférer le pouvoir de l’avenue Léopold Sédar Senghor à la place Soweto, sans recourir au peuple constituant.



Les plus volubiles d’entre eux ne cachent même plus leur objectif : « 2029, c’est trop loin. » Tout est donc dit. La Constitution, les lois, les règlements, tout le reste devient accessoire. À chacun, donc, de tirer les conséquences de la situation avant qu’il ne soit trop tard.



Saluons la posture du président de la République, qui tient solidement le gouvernail avec calme, sérénité et fermeté. Soutenons-le dans cette position en répondant à son appel à l’unité et à la cohésion nationales. Unité et cohésion pour partager les sacrifices et les efforts que nécessitent les tâches de redressement et de rédemption.



Réjouissons-nous de l’adhésion enthousiaste de pans entiers de notre peuple à cet appel et travaillons à en faire une force matérielle pour transformer les obstacles en opportunités ; pour que les fils du peuple ne meurent plus de désespérance dans l’océan, tandis que ceux qui prétendaient être leurs défenseurs envoient aujourd’hui leurs enfants à l’étranger. Telle est la véritable trahison.



Il y a clairement aujourd’hui, d’un côté, celui qui se livre à l’escroquerie politique et à la déstabilisation et, de l’autre, celui à qui le peuple souverain a confié la responsabilité de sauvegarder en toutes circonstances, la stabilité, la sécurité et la paix pour relever les défis du pays.



Ce dernier y a, par-dessus tout, intérêt et ne saurait par conséquent s’abaisser au niveau de ce piteux spectacle de harcèlement perpétuel. C’est pourquoi vouloir les renvoyer dos à dos en pensant que l’on pourrait ainsi tirer soi-même les marrons du feu, c’est jouer la même partition que le politicien maître du Parlement. À ce jeu-là, le pays perd à tous les coups.



Rappelons, pour finir, les dérives autoritaires auxquelles, même en position de faiblesse, ils continuent de se livrer. Le chef menace le peuple tout entier en le mettant en garde contre toute pression sur ses députés à lui, au motif que ceux-ci font leur travail. Quel culot ! Le peuple qui a envoyé des citoyens au Parlement n’a-t-il plus le devoir de les critiquer ? De les sermonner ?



Pour ceux qui pourraient encore douter de leur arrogance, écoutez les s’adresser à toute l’Administration qu’ils menacent de représailles si elle se mettait à obéir au Président de la République et à son Premier ministre.



Mais qui êtes-vous pour vous sentir à ce point au-dessus des lois ?

Descendez de cheval, de grâce, et disséquez un moineau !

Plus d’humilité et plus de retenue ne vous feraient pas de mal.



Dakar ce 25 novembre 2026