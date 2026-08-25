​Beach Wrestling U17 : huit lutteurs sénégalais engagés aux Mondiaux de Bakou

Les championnats du monde U17 de Beach Wrestling 2026 s’ouvrent, jeudi 27 août 2026, à Bakou, en Azerbaïdjan, avec la participation du Sénégal. La sélection nationale compte huit lutteurs, soit quatre garçons et quatre filles.



La délégation sénégalaise, forte de 14 membres, a quitté Dakar hier, lundi, à destination de la capitale azerbaïdjanaise. Elle est conduite par le président de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), Ibrahima Sène, dit Bira. Selon Lutte TV, la délégation comprend également deux entraîneurs et quatre membres de l’administration.



Chez les garçons, le Sénégal sera représenté par Babacar Mbaye, Ablaye Diouf, Ibrahima Sarr et Maguette Diop, sous la direction de l’entraîneur Abdoulaye Thiam.



Chez les filles, les couleurs nationales seront défendues par Elisabeth Dia, Mery Manga, Elisabeth Ebedo Diatta et Khady Anna Diatta, avec Elisabeth Sambou comme entraîneure.



Selon l’APS, la sélection sénégalaise tentera de tirer son épingle du jeu dans cette compétition mondiale réservée aux lutteurs de moins de 17 ans.

