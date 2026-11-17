Les éléments de la Brigade de proximité (BP) de Kafountine, dans le département de Bignona, ont procédé, dans la nuit du 16 au 17 novembre 2026, à l’interpellation de vingt-six (26) candidats présumés à l’émigration irrégulière au village d’Abéné, dans la commune de Kafountine (sud). L’opération s’est déroulée aux environs de 4 heures du matin, a appris le correspondant local de PressAfrik.



Parmi les personnes interpellées figurent vingt-quatre (24) Sénégalais, dont vingt-deux (22) hommes, parmi lesquels deux mineurs, et deux (02) femmes. Le groupe comprend également deux ressortissants gambiens, un homme et une femme.



Selon une source sécuritaire, les forces de l’ordre avaient été alertées d’un probable départ de migrants clandestins dans le secteur de Kafountine. À la suite de ce renseignement, un dispositif de surveillance et d’interception a été rapidement mis en place sur le littoral, notamment sur les plages reliant Abéné à Diannah.



C’est à hauteur de la plage d’Abéné que la patrouille a surpris deux groupes de personnes. À la vue des forces de sécurité, les individus ont tenté de se disperser pour échapper au contrôle. Une tentative qui n’aura finalement pas abouti, puisque les vingt-six personnes ont été rattrapées et interpellées.



Elles ont ensuite été conduites dans les locaux de la Brigade de proximité de Kafountine pour les besoins de leur identification et de l’enquête.



Cette nouvelle interpellation vient rappeler la persistance du phénomène de l’émigration irrégulière sur le littoral de la Casamance, où les plages constituent régulièrement des points de départ de candidats à l’exil.