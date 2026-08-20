​Bignona : l’Interzones suspend les activités de Navétane en raison du coût de la sécurité

Les activités de Navétane sont suspendues dans la commune de Bignona (sud). L’Interzones de Bignona a pris cette décision en raison des coûts jugés excessifs liés à la sécurisation des rencontres sportives.



L’annonce a été faite ce mercredi 19 août 2026, lors d’un point de presse tenu au Collège René Coly de Bignona. Face aux journalistes, les responsables de l’Interzones ont expliqué que cette mesure fait suite aux difficultés financières rencontrées par les acteurs du mouvement Navétane pour assurer la couverture des frais de sécurité.



Selon les responsables, la sécurisation des activités coûte désormais 92 000 FCFA, une somme considérée comme trop lourde pour les organisations sportives et les Associations sportives et culturelles (ASC).



« Cette charge est difficilement supportable pour les acteurs du mouvement Navétane », ont-ils fait savoir, estimant que ces dépenses risquent de compromettre sérieusement la poursuite normale des compétitions dans la commune.



Cette suspension intervient alors que les Navétanes constituent un important cadre de mobilisation de la jeunesse pendant les vacances. Au-delà du sport, ces compétitions représentent également un espace de cohésion sociale, d’animation culturelle et de promotion des jeunes talents.



L’Interzones de Bignona espère ainsi qu’une solution sera rapidement trouvée avec les autorités et les différentes parties concernées afin de permettre la reprise des activités dans des conditions financièrement soutenables pour les acteurs du mouvement Navétane.