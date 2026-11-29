Les travailleurs de la mine de zircon d’Abéné, dans le département de Bignona (sud), réclament la reprise des activités de la société minière G-SAND. Ils alertent sur les conséquences économiques de la suspension de l’exploitation, dont dépendent de nombreuses familles pour subvenir à leurs besoins.
Lors d’une conférence de presse organisée hier samedi, le Collectif des travailleurs de la mine d’Abéné a appelé les autorités à intervenir en urgence pour permettre à l’entreprise de reprendre ses activités.
« Notre souffrance a duré longtemps. Nous supplions les autorités d’intervenir de manière urgente et de faire reprendre ses activités à l’entreprise G-SAND. La dignité de nos familles en dépend », a déclaré Souleymane Alpha Diatta, représentant des travailleurs.
Il a affirmé que plusieurs familles vivent dans l’incertitude depuis l’arrêt des activités de la société. « Nous vivons dans l’incertitude, l’angoisse et la souffrance », a-t-il déploré.
De son côté, le ministère des Mines et de la Géologie justifie la suspension des activités par deux manquements : l’absence de quitus fiscal et le non-respect des normes environnementales.
Pour rappel, Abéné est un village situé dans la commune de Diouloulou, dans le département de Bignona, au sud du Sénégal, selon l’APS.
Lors d’une conférence de presse organisée hier samedi, le Collectif des travailleurs de la mine d’Abéné a appelé les autorités à intervenir en urgence pour permettre à l’entreprise de reprendre ses activités.
« Notre souffrance a duré longtemps. Nous supplions les autorités d’intervenir de manière urgente et de faire reprendre ses activités à l’entreprise G-SAND. La dignité de nos familles en dépend », a déclaré Souleymane Alpha Diatta, représentant des travailleurs.
Il a affirmé que plusieurs familles vivent dans l’incertitude depuis l’arrêt des activités de la société. « Nous vivons dans l’incertitude, l’angoisse et la souffrance », a-t-il déploré.
De son côté, le ministère des Mines et de la Géologie justifie la suspension des activités par deux manquements : l’absence de quitus fiscal et le non-respect des normes environnementales.
Pour rappel, Abéné est un village situé dans la commune de Diouloulou, dans le département de Bignona, au sud du Sénégal, selon l’APS.
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