Les travailleurs de la mine de zircon d’Abéné, dans le département de Bignona (sud), réclament la reprise des activités de la société minière G-SAND. Ils alertent sur les conséquences économiques de la suspension de l’exploitation, dont dépendent de nombreuses familles pour subvenir à leurs besoins.



Lors d’une conférence de presse organisée hier samedi, le Collectif des travailleurs de la mine d’Abéné a appelé les autorités à intervenir en urgence pour permettre à l’entreprise de reprendre ses activités.



« Notre souffrance a duré longtemps. Nous supplions les autorités d’intervenir de manière urgente et de faire reprendre ses activités à l’entreprise G-SAND. La dignité de nos familles en dépend », a déclaré Souleymane Alpha Diatta, représentant des travailleurs.



Il a affirmé que plusieurs familles vivent dans l’incertitude depuis l’arrêt des activités de la société. « Nous vivons dans l’incertitude, l’angoisse et la souffrance », a-t-il déploré.



De son côté, le ministère des Mines et de la Géologie justifie la suspension des activités par deux manquements : l’absence de quitus fiscal et le non-respect des normes environnementales.



Pour rappel, Abéné est un village situé dans la commune de Diouloulou, dans le département de Bignona, au sud du Sénégal, selon l’APS.