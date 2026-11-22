L’Intersyndicale de la Boulangerie du Sénégal, regroupant la FNBS, le RBS Authentique, le RBS et le CNBS, annonce un arrêt de production les 23, 24 et 25 novembre 2026, si le gouvernement ne donne pas une réponse favorable à ses revendications.



Dans un communiqué de presse conjoint daté du 18 novembre, les organisations syndicales estiment que la réponse du ministre ne répond pas aux attentes de la profession. « Elle ne répond pas, à ce stade, aux attentes légitimes de la profession », regrettent-elles.



Face à cette situation, les acteurs de la boulangerie réaffirment leur détermination à poursuivre leur mouvement jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. « Nous ne céderons que devant une réponse favorable », préviennent-ils, tout en insistant sur la nécessité de préserver leur unité.



L’intersyndicale invite ainsi les boulangers à prendre leurs dispositions en prévision de cet arrêt de production. Elle prévient également que le mouvement pourrait être reconduit sur toute l’étendue du territoire national si les autorités ne proposent pas une réponse jugée satisfaisante.



« Nous renouvellerons cet arrêt de production, sur toute l’étendue du territoire national, aussi longtemps que nécessaire », avertissent les organisations syndicales, qui appellent leurs membres à la « discipline, à la solidarité et à la vigilance ».

