​Braquage armé sur l’axe Gassane-Linguère : un jeune commerçant blessé par balle

Un passager de 20 ans a été blessé par balle lundi vers 21 heures lors d'une attaque armée sur la piste reliant Gassane à Linguère (Nord-Est). La victime se trouvait à bord d'un camion transportant des commerçants « bana-bana » qui revenaient d'un marché hebdomadaire.



Alors qu'il se déplaçait dans le secteur, le chauffeur E. Diome s'est retrouvé face à un « obstacle placé en travers de la piste ». En tentant de le contourner, il s'est fait surprendre par « cinq individus, dont deux étaient lourdement armés », rapporte l'Observateur.



Sommé de s'arrêter par les assaillants, le conducteur a choisi d'accélérer pour leur échapper. Le groupe d'inconnus a immédiatement « ouvert le feu en direction du camion ». Des projectiles ont « frôlé la tête » du jeune passager avant de le blesser.



Avertie après les faits, la brigade de gendarmerie de Linguère a rapidement envoyé des éléments pour ratisser le secteur. Les secours ont évacué le blessé vers l'hôpital Magatte Lô. Une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier les cinq braqueurs en fuite.