​Braquage hollywoodien à Louga: des brigands percent un mur et emportent des bijoux estimés à 150 millions FCFA

La célèbre bijouterie "Khadimou Rassoul Thiam et Fils", appartenant à Cheikh Thiam, a été entièrement dévalisée dans la capitale du Ndiambour. En une seule nuit, des bijoux en or d'une valeur estimée à 150 millions de FCFA ont été emportés de son coffre-fort, selon les informations de L'Observateur. Un cambriolage d'une haute technicité qui plonge la ville dans la stupeur et crée une psychose chez les professionnels du secteur.



Selon les premiers éléments, le mode opératoire révèle un professionnalisme redoutable. Les auteurs, fins connaisseurs des lieux, avaient identifié la faille du dispositif de sécurité : l'unique caméra de surveillance ne filmait que la devanture. Contournant le système, ils se sont introduits par l'arrière du bâtiment, en perçant un trou béant dans le mur des toilettes donnant sur une rue déserte. Une fois à l'intérieur, ils ont accédé à la salle d'exposition puis à la salle des coffres, où ils sont parvenus à neutraliser et à éventrer un coffre-fort blindé à combinaison multiple à 6 boules, réputé inviolable.



Une série noire qui inquiète



Ce casse spectaculaire s'inscrit dans une série noire qui terrorise les habitants de la commune. Quelques jours plus tôt, une riche commerçante établie dans le quartier chic de Grand Louga avait subi une visite similaire. Les malfaiteurs étaient repartis avec 15 millions de FCFA en parures d'or et 150 000 francs en espèces. "C'est comme si les malfaiteurs ciblaient méthodiquement les bijouteries et tous ceux qui possèdent des bijoux en or", s'est alarmé Moustapha Thiam, secrétaire général de l'Association des bijoutiers de Louga (Abil), toujours selon des propos rapportés parle journal.



Face à cette situation, le syndicat des bijoutiers a lancé un cri de cœur à l'adresse des autorités préfectorales et municipales. Refusant de voir leurs commerces s'effondrer sous les assauts des gangs, les professionnels de l'or ont annoncé leur intention de recruter leur propre milice privée et de blinder leurs infrastructures.



En attendant, la police de Louga a gelé la scène du crime et ouvert une enquête de grande envergure pour traquer les auteurs.