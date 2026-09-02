​Bras de fer à la SAR : le Collège des délégués monte au créneau face à la direction

Suite à la journée de port de brassards rouges organisée ce mardi 1er septembre 2026 à la Société Africaine de Raffinage (SAR) pour dénoncer « les recrutements politiques, abusifs et népotiques à des postes de haute responsabilité », le Collège des délégués du personnel est monté au créneau.



Dans un communiqué, l'organisation syndicale a vivement exprimé son indignation face « aux tentatives d'intimidation du personnel et aux entraves à la liberté syndicale émanant de la direction générale de la SAR », tout en affirmant que « de telles pratiques ne sont que peines perdues ».



Face à cette situation, le Collège des délégués « se réserve le droit de défendre par tous les moyens légaux les intérêts de la SAR et de son personnel ».



Annonçant qu'un « rassemblement du personnel est prévu dans les jours à venir suivi d'une déclaration à la presse pour édifier l'opinion nationale », les représentants des salariés entendent maintenir la mobilisation.