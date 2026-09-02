​Bras de fer à la SAR : le Collège des délégués monte au créneau face à la direction

Suite à la journée de port de brassards rouges organisée ce mardi 1er septembre 2026 à la Société Africaine de Raffinage (SAR) pour dénoncer « les recrutements politiques, abusifs et népotiques à des postes de haute responsabilité », le Collège des délégués du personnel est monté au créneau.
Dans un communiqué, l'organisation syndicale a vivement exprimé son indignation face « aux tentatives d'intimidation du personnel et aux entraves à la liberté syndicale émanant de la direction générale de la SAR », tout en affirmant que « de telles pratiques ne sont que peines perdues ».
Face à cette situation, le Collège des délégués « se réserve le droit de défendre par tous les moyens légaux les intérêts de la SAR et de son personnel ».
Annonçant qu'un « rassemblement du personnel est prévu dans les jours à venir suivi d'une déclaration à la presse pour édifier l'opinion nationale », les représentants des salariés entendent maintenir la mobilisation.
Dans un communiqué, l'organisation syndicale a vivement exprimé son indignation face « aux tentatives d'intimidation du personnel et aux entraves à la liberté syndicale émanant de la direction générale de la SAR », tout en affirmant que « de telles pratiques ne sont que peines perdues ».
Face à cette situation, le Collège des délégués « se réserve le droit de défendre par tous les moyens légaux les intérêts de la SAR et de son personnel ».
Annonçant qu'un « rassemblement du personnel est prévu dans les jours à venir suivi d'une déclaration à la presse pour édifier l'opinion nationale », les représentants des salariés entendent maintenir la mobilisation.
Autres articles
-
Yeumbeul-Comico : quatre personnes arrêtées dans une affaire d’actes contre nature
-
Diphtérie au Sénégal : quatre décès, 25 cas confirmés et sept districts désormais touchés
-
Scrutin de 2027 : la Société civile exige le respect du calendrier electoral
-
VIH/Sida au Sénégal : l’ANCS prépare un plan d’adaptation pour 2027
-
«Tous les programmes du FMI ont enfoncé le Sénégal dans la misère» (Demba Moussa Dembélé, économiste)