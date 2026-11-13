​Budget 2027 : le ministère de la Jeunesse et des Sports défend ses choix après le rejet en commission

Le projet de budget 2027 du ministère de la Jeunesse et des Sports a été rejeté en commission à l’Assemblée nationale. En réaction, le ministère a présenté les principales orientations de son budget, marqué notamment par une hausse de 266 % des crédits consacrés à la Jeunesse, malgré une baisse globale de 9 %.



Selon les explications fournies, l’enveloppe du segment Jeunesse est passée de 2,6 à 9,7 milliards de FCFA. Cette hausse devait financer l’accompagnement à l’entrepreneuriat des jeunes, le renforcement du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal et la relance des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté.



Les crédits consacrés au pilotage du ministère ont également augmenté de 27 %, dans le cadre de la modernisation des services publics.



En revanche, le budget du département Sport est passé de 30,8 à 18,6 milliards de FCFA, soit une baisse de 40 %. Cette diminution s’expliquait, selon le ministère, par la fin des investissements exceptionnels liés à l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).



Le département entendait désormais privilégier les infrastructures sportives de proximité, la relance des chantiers de stades régionaux et le développement du sport scolaire et universitaire.



Déplorant le rejet du budget, le ministère a estimé que ce blocage risquait de freiner l’accès des jeunes au financement, aux infrastructures et à des services publics modernisés.