À quelques heures de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) sur le contentieux opposant le Sénégal au Maroc autour de la finale de la CAN 2025, la Fédération sénégalaise de football (FSF) se dit confiante. Son membre du comité exécutif, Seydou Sané, assure que le Sénégal est convaincu de conserver son trophée.



Interrogé sur cette décision très attendue, Seydou Sané, membre du comité exécutif de la FSF, affiche sa confiance quant à l'issue de la procédure. « Nous sommes toujours sereins parce que nous savons que c'est la vérité qui jaillira demain. Le fait que la commission arbitrale soit dissoute augure déjà de belles perspectives », a-t-il déclaré sur la Rfm.



Le responsable fédéral se dit également convaincu que le droit sera dit et que le Sénégal conservera son titre. « Nous pensons et nous sommes convaincus que le droit sera dit et que le Sénégal gardera son trophée », a affirmé Seydou Sané, rappelant que le secrétaire général de la FSF s'était rendu en Suisse avec les avocats de la Fédération pour suivre le dossier.