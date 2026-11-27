Le Sénégal conserve son titre de champion d’Afrique après la décision rendue mardi par le Tribunal arbitral du sport sur la finale de la CAN 2025. Une sentence accueillie avec joie par les soutiens congolais de Jean-Jacques Ndala partagé entre soulagement et regrets.



Le Sénégal est bel et bien champion d’Afrique de football. Dans sa décision, le Tribunal arbitral du sport (TAS) souligne la prévalence de l’autorité de Jean-Jacques Ndala sur le terrain, sans remettre en cause sa décision de reprendre la rencontre. Pour les soutiens de l’arbitre congolais, vivement critiqué après la finale, c’est une forme de réhabilitation.



Sous la pluie, à Kintambo Magasin, à Kinshasa, Blaise Nabina, président de la commission des arbitres à la Fecofa, rappelle qu’il n’a jamais douté de lui. « Depuis que la finale de la CAN s’est jouée, j’ai toujours dit que Ndala avait pris une bonne décision. Ndala fait partie des arbitres d’élite de la CAF. On ne peut pas le désigner pour une finale s’il n’est pas à la hauteur pour mener le match jusqu’au bout. »

Au-delà du soulagement, un goût d’inachevé demeure. Pour Maxime, cette affaire laisse des regrets : « Nous saluons cette décision. Ce que nous regrettons, c’est que ce temps mort ait coûté la Coupe du monde à monsieur Jean-Jacques Ndala. »



De son côté, Janvier Nduwa que l’arbitre a surtout fait les frais d’une crise qui dépassait sa responsabilité. « Cette décision pose une question : Jean-Jacques Ndala a-t-il été injustement exposé dans une crise qui dépassait largement sa responsabilité ? Certes, l’arbitrage reste perfectible et les décisions techniques peuvent toujours être réexaminées. Mais l’arbitre ne doit pas devenir le bouc émissaire des défaillances institutionnelles. »



La Fecofa, de son côté, rappelle dans un communiqué publié sur son site officiel qu’elle a toujours gardé foi en son arbitre et en son professionnalisme. Elle titre : « Le TAS a lavé l’honneur de l’arbitre congolais Jean-Jacques Ndala ».