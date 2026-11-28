Le Sénégal a réussi son entrée en lice à la CAN de beach soccer à Saly Portudal en battant le Ghana 4-2, ce samedi.



Après l'ouverture du score d'Omar Samb à la troisième minute, les Lions de la plage ont pris le large grâce notamment à un penalty de Mamadou Diagne, avant que le gardien sénégalais n'inscrive le quatrième but en fin de match pour sceller la victoire.



À l'issue de la rencontre, le sélectionneur Omar Ngalla Sylla a salué la difficulté du rendez-vous inaugural, soulignant : « Ce n’était pas facile. Donc c'est un match très difficile. Tu sais quand tu joues chez toi, ce n’est pas tout évident ». Il a également rappelé la douleur d'un précédent revers d’entrée « L'an dernier, on a débuté avec une défaite. Ça nous a fait mal » tout en insistant sur la nécessité de rester concentré malgré le retour des Ghanéens.



De son côté, l'homme du match Mansour Diagne s'est réjoui de ce premier succès face à « une très bonne équipe » ghanéenne. « On est vraiment content, voilà. Ça nous fait beaucoup de plaisir parce que voilà, c'est ce match-là, voilà, c'est ce match qui doit nous voilà mettre sur la compétition », a-t-il déclaré, appelant à garder « modestie » et concentration pour les deux prochaines rencontres.