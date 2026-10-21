​CAN de Beach Soccer 2026 : La liste des huit nations qualifiées est désormais connue

La liste des nations participantes pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de beach soccer de la CAF 2026 est désormais au complet. À l'issue des éliminatoires impliquant seize sélections, sept pays ont décroché leur qualification pour rejoindre le Sénégal, pays hôte et champion en titre, dans un tournoi à huit équipes qui se tiendra du 7 au 15 novembre prochain, rapporte la Confédération Africaine de Football (CAF).



Parmi les nations qualifiées, la compétition sera marquée par la présence du Maroc, du Ghana, du Malawi, de la Mauritanie, du Mozambique, de l'Ouganda, ainsi que par l'arrivée inédite de l'Angola. « L'Angola fera une entrée historique dans cette compétition continentale majeure, ajoutant un nouveau prétendant au titre », souligne l'instance faîtière du football africain, rappelant également la qualification marquante de la Mauritanie et le succès décisif de l'Angola face à l'Égypte.



Véritable ogre de la discipline avec cinq victoires d'affilée en 2016, 2018, 2021, 2022 et 2024, le Sénégal remettra son trophée en jeu à domicile. Comme l'indique la CAF, l'enjeu sera de taille pour la sélection locale : « Les hôtes auront désormais pour objectif de prolonger cette série devant leurs supporters. »