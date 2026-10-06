​CDC : pourquoi la passation entre Fadilou Keïta et Mamadou Lamine Guissé s’est éternisée

La passation de service entre le directeur général sortant de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Fadilou Keïta, et le directeur général par intérim, Mamadou Lamine Guissé, tenue lundi 5 octobre, n’a pas pu être finalisée.



Plusieurs observations ont été formulées au fil de l’examen des dossiers, tandis que certaines informations restaient à compléter dans le procès-verbal de passation. Ces points ont empêché la validation définitive du document. Autant d'éléments qui ont considérablement prolongé les échanges et empêché les parties de parvenir, avant la fin de la journée, à un document définitif.



D’après le journal L’Observateur, les deux hommes ont passé près de de 13 heures de face-à-face administratif, et malgré cette longue durée, le procès-verbal définitif de passation n’a pas été signé.



À l’issue de cette première journée, la passation est donc restée inachevée. Les travaux doivent reprendre ce mardi pour tenter de finaliser le procès-verbal et permettre l’installation effective de Mamadou Lamine Guissé à la tête de la CDC.

