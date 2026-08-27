​CEDEAO : Birame Diop reçoit les orientations de Diomaye Faye avant sa prise de fonction

Le général Birame Diop, choisi par le Sénégal pour présider la Commission de la CEDEAO à compter du 1er septembre prochain, a reçu du chef de l’État les grandes orientations de la présidence en exercice assurée par le Sénégal.



Parmi les priorités évoquées figurent le lancement prochain de l’Eco, la monnaie communautaire, l’amélioration du versement des prélèvements communautaires ainsi que la fluidification de la libre circulation des personnes et des biens.



L’opérationnalisation de la brigade de lutte contre le terrorisme constitue également un chantier majeur. Le nouveau président de la Commission de la CEDEAO devra par ailleurs travailler à l’amélioration des relations entre l’organisation sous-régionale et les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES).



« Le président de la République nous a fait l’honneur de partager avec nous les grandes orientations, les grandes lignes de cette présidence en exercice », a déclaré le général Birame Diop, au micro de la RTS. Selon lui, ces orientations sont « parfaitement en phase » avec les points saillants du communiqué issu de la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État de la CEDEAO, tenue récemment en Sierra Leone.



La situation en Guinée-Bissau a également été abordée. Le Sénégal, désigné facilitateur dans cette crise, entend jouer pleinement son rôle. Le général Birame Diop estime que les échanges avec le président de la République permettront à la Commission de mieux anticiper et, le moment venu, d’accompagner efficacement Dakar dans cette mission.



« Ce partage permettra à la commission que je dirige désormais de pouvoir non seulement anticiper, mais aussi, le moment venu, accompagner de manière très pragmatique et efficace le Sénégal », a-t-il expliqué.



Cette rencontre intervient donc à un moment stratégique, alors que le Sénégal assure la présidence en exercice de la CEDEAO et que le général Birame Diop s’apprête à prendre officiellement les rênes de la Commission de l’organisation sous-régionale.