​CEDEAO : Charlyne M. Brumskine élue présidente de la Cour de justice

La Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a un nouveau bureau. La juge libérienne Charlyne M. Brumskine a été élue présidente, tandis que le juge béninois Désiré Henri Aihou occupera le poste de vice-président. Leur élection a eu lieu le 13 octobre 2026, à l’issue d’un vote du nouveau collège des juges.



Le nouveau bureau assurera la direction judiciaire et institutionnelle de la Cour durant les deux prochaines années, dans le cadre d’un mandat de quatre ans non renouvelable, qui prendra fin en 2030.



Les trois autres membres du collège sont les juges Awa Bah (Gambie), Henrietta Uzoamaka Didigu (Nigeria) et Yaouza Ouro-Sama (Togo). Cette nouvelle équipe succède au collège sortant et ouvre une nouvelle étape dans la gouvernance de l’institution judiciaire communautaire.