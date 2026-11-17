La Banque africaine de développement (BAD) s'apprête à accorder une ligne de crédit de 200 millions de dollars à la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe (TDB).



Selon la note de synthèse de projet publiée par la BAD, cette facilité financière d'une durée de 3,5 ans vise à « soutenir la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe dans l'extension de crédits à ses clients du secteur du commerce extérieur opérant dans la région du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), au Ghana et au Sénégal ».



Les bénéficiaires ciblés sont « les institutions financières, les entreprises et les PME du secteur de l'import-export dont la croissance est entravée par un manque de liquidités ».



Cette initiative intervient alors que le marché fait face à un déficit persistant de financement du commerce en Afrique. Le document précise que le projet permettra notamment de « faciliter l'approvisionnement en carburant et en engrais dans les États membres dans le cadre du dispositif de réponse à la crise mondiale de l'énergie et des engrais ».



D'après les estimations de l'institution financière, la ligne de crédit devrait ainsi « soutenir cumulativement au moins 1,4 milliard de dollars d'échanges commerciaux sur une période de 3,5 ans ».



Du point de vue de sa conformité, l'opération a été évaluée comme présentant un « risque modéré » sur le plan environnemental et social selon le Système de sauvegarde intégré de la BAD, et a été classée dans la « catégorie 2 pour les risques physiques liés au climat ».



La note souligne que l'institution bénéficiaire dispose pour cela « d'un système de gestion environnementale et sociale robuste et opérationnel, conforme aux exigences de la Banque ».