​COP31 : L'EJF exige des actions concrètes pour le climat, les zones humides et le plastique

À l'occasion de la COP31, l'Environmental Justice Foundation (EJF) monte au créneau et réclame des mesures d'urgence plutôt que de nouveaux discours.



Pour faire face à l'urgence environnementale, l'ONG appelle à placer la restauration des zones humides au cœur des priorités, alertant sur le risque de transformer ces précieux puits de carbone en véritables « bombes à retardement » sous la pression de l'agro-industrie.



Face à la multiplication des catastrophes climatiques et au franchissement du seuil des +1,5 °C au cours des trois dernières années, l'organisation cible directement les responsables des émissions mondiales.



L'EJF demande l'exclusion des lobbies pétrochimiques des négociations et exige des objectifs contraignants pour freiner l'expansion de la filière plastique, qui représente 4 à 5 % des émissions de gaz à effet de serre. Selon les projections citées par la fondation, « si le système mondial du plastique était un pays, il serait le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde d'ici 2040, derrière la Chine et les États-Unis ».



Pour enrayer la crise, l'ONG préconise une sortie accélérée des énergies fossiles au profit des renouvelables, la création d'un statut juridique international pour les réfugiés climatiques et un soutien accru à l'adaptation.



Steve Trent, PDG et fondateur de l'EJF, rappelle que le virage vert constitue un investissement indispensable plus qu'une contrainte financière : « Agir pour le climat n'est pas un coût, mais la plus grande économie de l'histoire de l'humanité ».