​CROUS de Thiès : Cheikh Tidiane Gaye prend les commandes et promet de « corriger ce qui doit l’être »

Le nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Thiès (est), Cheikh Tidiane Gaye, a officiellement pris fonction, lundi 11 aout. La cérémonie d’installation s’est tenue à l’UFR Santé de l’Université Iba Der Thiam de Thiès.



Nommé à la tête du CROUS-T en remplacement de Serigne Mbacké Lô, Cheikh Tidiane Gaye entend inscrire son action dans une dynamique de continuité, tout en apportant les changements nécessaires au fonctionnement de l’institution.



« Prendre aujourd’hui la direction du Centre des œuvres universitaires sociales de Thiès signifie accepter une mission qui dépasse ma personne », a affirmé Cheikh Tidiane Gaye.



Le nouveau directeur estime que cette responsabilité implique avant tout un engagement au service des étudiants et, plus largement, de la jeunesse sénégalaise. Il s’agit aussi d’ « accepter de servir une institution dont la vocation première est d’accompagner notre jeunesse et, à travers elle, de contribuer à la construction de l’avenir de notre pays ».



Selon l’APS, Cheikh Tidiane Gaye a insisté sur l’importance de l’investissement dans la jeunesse pour bâtir un Sénégal souverain et prospère. « Si nous voulons construire un Sénégal souverain et prospère, nous devons investir dans sa jeunesse », a-t-il soutenu, rappelant que l’université constitue « l’un des principaux espaces de formation » de cette frange de la population.



Pour lui, les œuvres universitaires doivent occuper une place centrale dans les politiques publiques. Elles ne sauraient être considérées comme une politique secondaire, mais constituent une « composante essentielle » de la politique nationale de développement du capital humain.



« Améliorer les conditions de vie et d’études de l’étudiant, c’est contribuer directement à sa réussite académique, à son employabilité et, à terme, à la compétitivité de notre pays », a fait valoir M. Gaye.



Le nouveau patron du CROUS-T a également décliné les grandes lignes de sa feuille de route, placée sous le signe de la consolidation et de la transformation. « Nous préserverons ce qui fonctionne, nous corrigerons ce qui doit l’être et, lorsque cela sera nécessaire, nous engagerons les transformations qui s’imposent », a-t-il indiqué.



Le directeur sortant, Serigne Mbacké Lô, a, pour sa part, mis en avant les principales avancées enregistrées durant son passage à la tête du CROUS de Thiès, notamment dans la gestion des ressources humaines et la transformation numérique.



Il a notamment souligné les efforts entrepris pour « moderniser et fiabiliser la gestion des ressources humaines », ainsi que la mise en place d’outils permettant de « numériser le suivi sanitaire » des étudiants afin de « fluidifier » leur prise en charge.



La gestion budgétaire, administrative, sanitaire, financière et des ressources humaines a également été marquée, selon lui, par « la rigueur et la transparence », qui ont constitué des principes directeurs de son action.