​Camp pénal : détenu depuis près de 7 ans, Babacar Diène décroche son bac, son oncle plaide pour une grâce

Détenu depuis près de sept ans à la prison du Camp pénal, Babacar Diène, ancien élève en classe de terminale à Keur Massar, a décroché son baccalauréat avec la mention « Assez bien » cette année. Malgré son incarcération, le jeune homme souhaite poursuivre ses études et s’inscrire à l’université.
Selon son oncle, Chérif Diène, les démarches pour son orientation ont déjà été effectuées. « On a déposé tous les dossiers, maintenant on attend une réponse », a-t-il expliqué.
Babacar Diène souhaite notamment poursuivre des études de droit. « J’ai discuté avec lui dernièrement, il m’a dit que lui, ce qu’il souhaitait, c’est d’aller à l’université », a confié son oncle.
Sa famille plaide toutefois pour une grâce présidentielle. « Il a montré la bonne volonté de s’intégrer dans la société. L’appel que nous faisons aux autorités, c’est qu’ils lui fassent grâce », a lancé Chérif Diène.
Selon la Rfm, avec l’autorisation de l’administration pénitentiaire, le jeune détenu passe également une partie de ses journées à la bibliothèque afin de maintenir son niveau scolaire. Condamné à 10 ans de prison, il lui resterait un peu plus de trois ans à purger.
Selon son oncle, Chérif Diène, les démarches pour son orientation ont déjà été effectuées. « On a déposé tous les dossiers, maintenant on attend une réponse », a-t-il expliqué.
Babacar Diène souhaite notamment poursuivre des études de droit. « J’ai discuté avec lui dernièrement, il m’a dit que lui, ce qu’il souhaitait, c’est d’aller à l’université », a confié son oncle.
Sa famille plaide toutefois pour une grâce présidentielle. « Il a montré la bonne volonté de s’intégrer dans la société. L’appel que nous faisons aux autorités, c’est qu’ils lui fassent grâce », a lancé Chérif Diène.
Selon la Rfm, avec l’autorisation de l’administration pénitentiaire, le jeune détenu passe également une partie de ses journées à la bibliothèque afin de maintenir son niveau scolaire. Condamné à 10 ans de prison, il lui resterait un peu plus de trois ans à purger.
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