À quelques jours du démarrage de la campagne de commercialisation de l’arachide, prévu le 3 décembre, la SONACOS annonce avoir mobilisé près de 90 milliards de FCFA sur les 100 milliards nécessaires à ses opérations.



« Pour les besoins de la collecte que nous avions estimée à 250 000 tonnes, cela équivaut à un besoin de 100 milliards de FCFA », a expliqué le directeur général dans l’émission « Face au jury » de la RFM. Il précise que près de 90 % de cette enveloppe ont déjà été mobilisés avant même le démarrage de la campagne.



Il a indiqué que 65 milliards de FCFA sont déjà sécurisés dans les comptes de la société. Les 25 milliards restants doivent être apportés par la BOAD. « Nous avons acquis 25 milliards avec la BOAD, qui devraient logiquement être décaissés dans les premières semaines du mois de décembre », a-t-il indiqué.



Cheikh Ahmed Tidiane Guèye a assuré que ces ressources seront réparties entre les différents sites de collecte afin de faciliter le paiement des opérateurs. Il promet un délai de règlement de 48 à 72 heures après le dépôt des graines. « Si les opérateurs viennent déposer dans les 48 à 72 heures, on leur présente leur chèque », a-t-il affirmé.



Pour Cheikh Ahmed Tidiane Guèye, cet effort financier est le résultat d'un travail d'anticipation mené depuis sa prise de fonction, il y a quatre mois. Il a également salué l'accompagnement de l'État et des partenaires financiers dans la préparation de cette campagne.