​Cancers du col de l'utérus et du sein à Pikine : «Les indicateurs sont rouges partout», alerte le Dr Oulimata Gaye

Dans le département de Pikine, les cancers du col de l’utérus et du sein suscitent de vives inquiétudes. Lors de l’événement « Café rose », organisé dans le cadre d’Octobre rose par l’association des adjointes au maire du département, le Dr Oulimata Gaye a alerté sur la situation sanitaire et appelé à renforcer les moyens de dépistage.



« Dans le département de Pikine, les indicateurs sont rouges partout, surtout le cancer du col, on n'en parle pas mais il est là. Le cancer du sein également, c'est une personne sur 10 ou une personne sur 12. Le reste est éparpillé dans les maisons. Il n'y a que ce mois d'octobre, avec la gratuité, qui fait que les femmes ont le courage d'aller au niveau du poste se dépister. Aucune couche sociale n'est épargnée », a déclaré le Dr Oulimata Gaye, adjointe au maire de Djiddah Thiaroye Kao et chargée de communication de l’association.



Face à cette situation, elle estime nécessaire de renforcer le plateau technique des structures sanitaires du département, notamment en équipements d’échographie et de mammographie.



Elle a également lancé un appel aux entreprises implantées à Pikine pour qu’elles mobilisent leur responsabilité sociétale (RSE) en faveur de la santé.