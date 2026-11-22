L’évêque de Ziguinchor, Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga, a présenté, hier samedi, sa lettre pastorale intitulée « Deus gratiam facit » (Dieu fait grâce). Le document de 46 pages aborde deux principaux thèmes : la paix en Casamance et le développement de la région.



Cette publication marque le deuxième anniversaire de son ordination à la tête du diocèse de Ziguinchor, célébré en novembre 2026.

« J’ai souhaité qu’au deuxième anniversaire de mon ordination, écrire une lettre au peuple de Dieu qui m’est confié, donc à l’Église de Ziguinchor et à tous les hommes et femmes de bonne volonté », a expliqué le religieux lors de la présentation.



Sur la question de la paix, Mgr Manga constate un retour au calme dans plusieurs localités de la région, mais estime que le chemin vers une paix définitive reste à trouver. Il invite ainsi les populations à œuvrer pour la réconciliation, rappelant que la paix est un bien commun qui concerne toutes les communautés, quelles que soient leurs croyances.



« La solution pour la paix ne passera pas par les armes, mais par la réconciliation », a-t-il rappelé, reprenant une déclaration faite lors de son ordination, le 23 novembre 2024.



Le deuxième axe de sa lettre porte sur le développement de la Casamance. L’évêque estime que la région dispose d’importantes ressources naturelles et halieutiques, mais que les populations n’en tirent pas pleinement profit en raison de l’absence d’une paix définitive.



Il a notamment évoqué les terres agricoles inexploitées à cause de l’insécurité et des risques liés aux mines antipersonnel. Mgr Manga a réaffirmé sa volonté d’apporter la contribution de l’Église, aux côtés de l’État et des ONG, à la construction d’une paix durable et au développement de la région, selon l’APS.