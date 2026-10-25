​Centres de santé, Agropoles, Air Sénégal : la liste choc des 295 milliards de coupes budgétaires

Afin d'« éviter un dérapage budgétaire qui pourrait entraîner l'existence d'arriérés sans couverture budgétaire », le Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan (MEFP) a acté des coupes budgétaires massives s'élevant au total à 295,59 milliards de FCFA.



Selon un document du ministère (émanant de la DGB/DPB), ces annulations ciblent des projets adossés aux recettes du PRES, classés par ordre décroissant d'impact financier.



Parmi les secteurs les plus durement touchés figure la santé, avec la suppression de 58,50 milliards de FCFA destinés à la construction de 35 centres de santé.



Les infrastructures hydrauliques et économiques subissent également de lourdes coupes, notamment le projet Grand transfert d'eau (GTE) réduit de 50,00 milliards, ainsi que les agropoles du Centre (Sine Saloum) et du Sud, amputés respectivement de 50,47 milliards et 40,93 milliards de FCFA.



D'autres chantiers d'envergure voient leurs budgets drastiquement réduits : l'acquisition de deux avions pour Air Sénégal (-25,50 milliards), la modernisation de la SONACOS (-25,00 milliards) et le programme de construction de 30 000 logements (-20,00 milliards). Plusieurs projets d'infrastructures routières, d'électrification rurale et d'enseignements supérieurs régionaux subissent également des baisses ajustées.