​Changement climatique: «Donner à chaque femme les moyens de se relever est notre responsabilité », selon Marie Khone Faye

La rencontre des Premières dames africaines consacrée à la résilience des femmes et des filles qui se tient du 13 au 15 octobre 2026 a démarré, ce mercredi à Dakar, sous la présidence du chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. La Première dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a plaidé pour le renforcement de la résilience des femmes et des filles face au changement climatique et aux conflits.



« Mes chères sœurs, nous sommes confrontées aux mêmes défis et une seule conviction nous réunit. L’Afrique ne bâtira rien de durable sans les femmes et les filles », a-t-elle déclaré, soulignant l’importance de la place des femmes dans la construction de sociétés résilientes.



Marie Khone Faye a par ailleurs rappelé que les femmes sont particulièrement exposées aux effets du changement climatique, aux inondations et aux déplacements liés aux conflits.

« Pour le Sénégal, cette réalité a des visages. Celui des mères de nos banlieues qui, à chaque hivernage, sauvent des eaux ce qu’elles peuvent, celui des mères de Saint-Louis qui voient la mer avancer, celui des femmes du Ferlo qui marchent chaque jour plus loin pour l’eau, celui des mères qui, face aux conflits sur notre continent, portent leur famille sur le chemin du déplacement », a-t-elle soutenu.



Selon la Première dame, ces situations fragilisent les moyens de subsistance des femmes, compromettent la scolarité des filles et favorisent l’augmentation des violences. « Répondre à l’urgence est notre devoir, donner à chaque femme les moyens de se relever et de bâtir l’avenir est notre responsabilité, car elles sont aussi celles qui surmontent les crises », a-t-elle insisté.



Mme Faye a également rendu hommage à l’écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane, récemment disparu, en évoquant le personnage de la Grande Royale dans son œuvre « L’Aventure ambiguë ». « Face au changement, elle ne se réfugie ni dans la plainte ni dans le regret. Elle décide, elle agit et prépare l’avenir des siens. Nos mères et nos grands-mères ont été ces Grandes Royales », a-t-elle déclaré.



Sur ce, elle a enfin rappelé le rôle joué par les femmes dans la recherche de la paix en Casamance, estimant que « des femmes ont maintenu ouvert le chemin du dialogue pendant les années les plus difficiles et la paix leur doit beaucoup ».



Pour rappel, la rencontre des premières dames africaines à Dakar s’inscrit dans une dynamique de mobilisation en faveur de la protection des femmes et des filles, de leur autonomisation et du renforcement de leur capacité à faire face aux crises qui touchent le continent.