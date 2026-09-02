​Chasse à la baleine : tollé contre le Togo après son co-parrainage sur les quotas

Selon Mongabay, cette initiative a immédiatement suscité l'indignation de la Coalition ouest-africaine pour la protection des baleines. « Cette résolution est difficilement compatible avec les priorités de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, où aucun pays ne pratique la chasse commerciale à la baleine et où les problèmes urgents sont les prises accessoires, la dégradation de l’habitat et la protection des écosystèmes marins », a déclaré le colonel Abba Sonko, expert sénégalais en conservation de la faune.



Insistant sur la valeur économique et écologique du vivant, l'expert a rappelé que « les baleines vivantes sont de plus en plus précieuses : elles soutiennent le tourisme marin et les moyens de subsistance côtiers associés, tout en jouant un rôle écologique important qui contribue à la productivité et à la résilience des écosystèmes océaniques sains ».



Face aux soupçons d'influences financières étrangères, la coalition exhorte le gouvernement togolais à clarifier sa position et à retirer son co-parrainage avant l'ouverture de la CBI.



Dans un communiqué publié à l'approche de la même réunion (IWC70) prévue à Hobart (Australie) en septembre 2026, la Coalition ouest-africaine et centre-africaine pour la protection des baleines a élargi son appel, exhortant l’ensemble des gouvernements de la région à « faire évoluer les positions qu’ils ont adoptées au sein de la CBI ».



L'organisation souligne que ces votes persistants à contre-courant pénalisent la crédibilité diplomatique des États face à leurs engagements, tout en ignorant « l’opportunité croissante de développement économique durable » offerte par l'écotourisme.