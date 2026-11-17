Alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient maintiennent le baril de Brent au-dessus de la barre des 100 dollars, l'impact sur les automobilistes et les consommateurs varie fortement d'un continent à l'autre.



Dans son Rapport sur le commerce et le développement 2026, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED ) alerte sur le fait que « les ménages les plus modestes subissent les hausses les plus importantes et sont confrontés aux choix les plus difficiles ».



Selon l’organisation onusienne, si « le choc trouve son origine dans la hausse des cours internationaux du pétrole », ce sont avant tout « les politiques nationales et la dépendance aux importations d’énergie » qui dictent l’ampleur des dégâts économiques dans chaque pays.



Les économies africaines figurent parmi les plus durement touchées par cette envolée des tarifs à la pompe enregistrée entre février et août 2026.



Le Nigéria détient le triste record mondial de la hausse du diesel avec un bond vertigineux de 82,7 %, accompagné d’une augmentation de 48,1 % pour l’essence.



D'autres pays du continent subissent également des flambées sévères sur le gazole et l'essence, à l'image du Lesotho (+54,1 % pour le diesel), du Rwanda (+54,1 % pour le diesel et +47,7 % pour l'essence), de Cabo Verde (+51,7 % et +38,5 %), de la Tanzanie (+47,3 % et +39,8 %) ou encore du Ghana (+32,4 % pour l'essence). Ces chiffres contrastent violemment avec la situation en Europe, où le diesel n’a progressé que de 9 % en Irlande et l’essence de 3 % en Suède.



Cette crise révèle l'extrême vulnérabilité structurelle de plusieurs États africains face à leur dépendance énergétique.



Les données compilées par la CNUCED montrent que les importations nettes de carburants représentent un poids colossal dans les économies nationales : elles équivalent à 25,1 % du PIB à Cabo Verde, 16,1 % en Mauritanie, 15,7 % au Libéria, 14,2 % en République démocratique du Congo et 13,2 % au Lesotho. Comme le souligne le rapport, « une facture énergétique plus lourde réduit les ressources disponibles pour d’autres importations, notamment les denrées alimentaires, les médicaments et les équipements », privant des gouvernements déjà sous pression financière des moyens nécessaires pour protéger leurs citoyens.



Au-delà des stations-service, c'est tout le quotidien des populations africaines qui est menacé par un effet domino inflationniste, les camions de transport de marchandises fonctionnant majoritairement au diesel.



L'institution rappelle ainsi que « même les personnes qui n’achètent jamais de carburant peuvent finir par payer davantage », une simple hausse de 25 centimes par litre suffisant à amputer le pouvoir d’achat des foyers de plus de 5 %. Pour sortir de cette impasse budgétaire et sécuritaire, la CNUCED exhorte les États à investir massivement dans les énergies renouvelables, précisant que « dans plus de 90 % des cas, les énergies renouvelables permettent de produire de l’électricité à un coût inférieur à celui des nouvelles installations utilisant des combustibles fossiles les moins coûteuses ».