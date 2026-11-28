Un homme de 49 ans, présenté comme aide-infirmier au poste de santé de Bargny Missirah, a été arrêté le 17 novembre par la police de Bargny, appuyée par la Brigade de recherches, après la mutilation d’un enfant lors d’une circoncision. Selon L’Observateur, le mis en cause a été déféré pour exercice illégal de la médecine, mutilation génitale, usurpation de fonction et mise en danger de la vie d’autrui.



Les faits remontaient au 1er juillet. S. A. Ndoye avait conduit deux de ses fils, dont le jeune M. M. Ndoye, au domicile de P. Ndiaye, à Bargny Ngouy Daga, pour une circoncision. Après l’intervention, l’enfant avait souffert de douleurs persistantes et éprouvé des difficultés à uriner. Le praticien avait alors évoqué une « simple crise de panique psychologique ».



Quelques jours plus tard, la famille avait découvert que le gland de l’enfant avait été complètement sectionné. Évacué à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, l’enfant avait été pris en charge en chirurgie urologique. Il avait subi une intervention reconstructrice et la pose d’une sonde urinaire artificielle. Le rapport médical de l’urologue avait confirmé « l’amputation totale du gland ».



Le 9 novembre, la mère de la victime, M. Ndiaye, anesthésiste en stage à l’hôpital des enfants de Diamniadio, avait déposé une plainte. Huit jours plus tard, P. Ndiaye avait été interpellé à 17 heures.



D’après le quotidien du Groupe futurs médias, le mis en cause exerçait comme aide-infirmier au poste de santé de Bargny Missirah depuis une vingtaine d’années, sans diplôme d’État, carte professionnelle ni diplôme d’assistant infirmier.



Lors de son audition, il avait reconnu la mutilation, qu’il avait qualifiée d’« erreur de parcours ». Il avait également admis pratiquer des circoncisions à Bargny depuis plus de vingt ans.



À l’issue de la procédure, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rufisque avait ordonné son déferrement pour quatre chefs d’accusation. Une enquête administrative interne avait parallèlement été ouverte au poste de santé de Bargny Missirah pour établir les responsabilités et d’éventuelles complicités.