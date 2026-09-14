​Climat : La plateforme nationale des clubs de changement climatique sensibilise et forme à Keur Madiabelle

La plateforme nationale des clubs de changement climatique du Sénégal mène une campagne de sensibilisation à Keur Madiabelle afin de rapprocher les enjeux écologiques des populations. Son président, Mohamed Habib Kébé, plaide pour une formation ciblée des communautés et des collectivités territoriales, indispensable pour faciliter leur accès aux financements climatiques internationaux.



Aujourd'hui, la transition vers des énergies renouvelables comme le solaire est une question de survie pour les zones rurales confrontées à une forte précarité énergétique. Au Sénégal, plus de 14 000 villages n'ont toujours pas accès à l'électricité, tandis que les énergies fossiles n’offrent pas une solution durable face aux impacts du dérèglement climatique sur l'emploi, la santé et l'économie locale.



Longtemps perçue comme une problématique réservée aux experts, aux gouvernants et aux ONG, la lutte contre le réchauffement climatique nécessite désormais l'implication directe des citoyens. L'accès aux fonds climatiques internationaux exigeant une maîtrise des enjeux et des outils spécifiques, la formation et l'accompagnement des acteurs locaux demeurent le levier principal pour garantir un accès durable à une énergie propre et abordable, livre iRadio.