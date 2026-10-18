​Climat social au Sénégal : le gouvernement face à la presse ce lundi

Le gouvernement sénégalais s'adressera à la nation ce lundi 19 octobre 2026 à 17 heures, à l'occasion d'une conférence de presse organisée au Building administratif Président Mamadou Dia.



Centrée sur le climat social national, cette rencontre très attendue doit permettre aux autorités de faire le point sur les récents développements socio-économiques et d'apporter des réponses institutionnelles aux préoccupations citoyennes.



Cette prise de parole intervient dans un paysage social marqué par d'importants défis, notamment la préoccupation des ménages face au coût de la vie, la relance du dialogue avec les partenaires syndicaux et les concertations récentes avec les acteurs économiques et médiatiques.