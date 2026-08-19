​Code du travail sénégalais: les congés de maternité passent de 14 à 18 semaines

Les députés de l’Assemblée nationale ont adopté, mardi 18 août 2026, le nouveau Code du travail. Parmi les principales mesures adoptées a figuré l’allongement du congé de maternité, qui est passé de 14 à 18 semaines, ainsi que l’augmentation de la période consacrée aux heures d’allaitement, portée à 20 mois.



Une avancée saluée par plusieurs organisations féminines, qui ont réclamé depuis plusieurs années un congé de maternité de six mois. Pour elles, l’adoption de cette réforme constitue une étape importante, même si le combat se poursuit jusqu’à la promulgation et à l’application effective des nouveaux textes.



Dans le journal de RFM midi, Fatou Bintou Astou Yaffa, présidente du Réseau national des femmes travailleuses du Sénégal (RANAFES) s’est réjouie de cette avancée. «Nous avons travaillé très longtemps à mener des études, on a fait des recherches pour proposer les 18 semaines et ça a été accepté. Nous sommes très satisfaites, très contentes de l’adoption par l’Assemblée nationale des deux codes », a-t-elle souligné.



Elle a ajouté : « Nous avons vraiment l’allongement des congés de maternité à 18 semaines et l’allongement des heures d’allaitement à 20 mois ».



Du côté du Collectif des féministes du Sénégal, Aminata Libain Mbengue a estimé également que cette mesure doit être saluée. « C’est ce qu’il faut saluer, c’est important pour la santé et le bien-être des femmes d’avoir du temps pour elles-mêmes, pour se reposer et aussi créer du lien avec leur bébé », a-t-elle expliqué.



Elle a rappelé toutefois que l’objectif initial était d’atteindre six mois de congé de maternité, conformément à la promesse faite dans le programme du président Bassirou Diomaye Faye. « Je pense que la promesse qui a été faite est de six mois, c’est ce qui était dans le programme de Diomaye Président. Après, on a obtenu 18 semaines. C’est déjà une avancée qu’il faut saluer », a-t-elle estimé.



Aminata Libin Mbengue a par ailleurs plaidé pour une meilleure implication des hommes dans la prise en charge du nouveau-né. Selon elle, « c’est important pour les hommes aussi d’avoir des congés pour aider leurs femmes tout en créant du lien avec leur bébé».