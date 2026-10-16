​Cohésion nationale : Me Makhtar Cissé met en garde les médias contre la stigmatisation des communautés

Lors de la première édition des Grandes conférences du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics), consacrée au thème « Médias et cohésion nationale », Mouhamadou Makhtar Cissé a invité les médias à faire preuve de vigilance face aux discours stigmatisant des communautés, des nationalités ou des catégories sociales.



« Nous devons être attentifs à toute tendance consistant à désigner une communauté, une nationalité ou une catégorie sociale comme responsable à elle seule de difficultés qui ont des causes multiples », a déclaré le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, selon des propos rapportés par L'Observateur.



Le parrain de cette journée a notamment mis en garde contre la stigmatisation des étrangers et l’ethnicisation du débat public. Mouhamadou Makhtar Cissé a également plaidé pour un journalisme qui valorise les éléments de rapprochement entre les citoyens sans nier leurs différences, en s’appuyant notamment sur les traditions de médiation, de coexistence et de dialogue qui caractérisent la société sénégalaise.



Par ailleurs, le ministre a invité les médias à ouvrir leurs antennes et leurs colonnes aux différentes composantes de la société, à diffuser une information vérifiée, y compris dans les langues nationales, à renforcer leur présence sur les réseaux sociaux avec des contenus fiables et à participer davantage à l’éducation aux médias, notamment auprès des jeunes.



Il a enfin souligné que la régulation des médias doit protéger la liberté de l’information, le pluralisme et les droits du public, sans servir à placer les organes de presse « sous tutelle ni à sanctionner les lignes éditoriales critiques envers les pouvoirs publics ».