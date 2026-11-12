​Collectivités territoriales : le comité de pilotage de l’audit des agents installé à Diamniadio

Le comité de pilotage de l'audit physique et biométrique des agents des collectivités territoriales a été officiellement installé hier, mercredi, à Diamniadio, dans le but de lancer les grands chantiers de la fonction publique locale. Cette opération vise à contrôler l'ensemble de la masse salariale au niveau des collectivités locales. Pour garantir sa réussite, les élus, les syndicalistes ainsi que les techniciens du ministère, via le Centre national de la fonction publique locale et de la formation, ont été mis à contribution.



Au micro d’iRadio, Moussa Balla Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, a souligné l'enjeu de cette rencontre. « C'était un moment important aujourd'hui parce qu'on mettait en place le comité de pilotage qui devrait lancer l'audit physique et biométrique portant sur l'ensemble de la masse salariale au niveau des collectivités locales », a-t-il déclaré.



Il a également insisté sur la nécessité de réunir tous les acteurs clés autour de ce projet, notamment « les maires qui sont les employeurs, les travailleurs, l'intersyndical qui se préoccupe des intérêts de ces travailleurs, mais surtout le ministère de la fonction publique ».



Toujours selon les propos du ministre, cette démarche découle directement de l'accord ayant permis de mettre fin aux tensions dans le secteur. Elle prépare également le terrain pour la réforme du cadre de la décentralisation et la mise en place des pôles territoires.



Face aux éventuelles inquiétudes, Moussa Balla Fofana a tenu à rassurer les travailleurs sur la finalité de l'opération. « Je précise que l'audit physique et biométrique n'a pas pour objectif de sanctionner qui que ce soit ou de mettre en marge n'importe quel agent », a-t-il affirmé.



Selon lui, cette démarche servira plutôt à analyser la situation pour identifier des pistes d'amélioration « dans une logique d'inclusion, de régularisation et d'accompagner les agents des collectivités ».