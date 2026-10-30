​Commerce bilatéral : Un nouvel accord d'exportation conclu entre le Sénégal et la Tunisie

Le Sénégal et la Tunisie franchissent une nouvelle étape dans leur partenariat économique. L’Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX) et le Centre tunisien de promotion des exportations (CEPEX) ont paraphé hier jeudi à Tunis, à la Maison de l’Exportateur, un nouveau protocole d’accord signé en marge d'une réunion du partenariat économique tuniso-sénégalais lors de la visite officielle d'une délégation sénégalaise de haut niveau.



Conclu pour une période de 6 ans renouvelable par tacite reconduction, ce texte « fusionne et actualise » le cadre de collaboration reposant sur un premier protocole du 18 décembre 2018 et son annexe du 2 juillet 2024. Il autorise notamment les deux organismes à adresser des recommandations à leurs gouvernements respectifs pour « la facilitation des procédures douanières, réglementaires et de transport ».



Pour garantir son efficacité, la mise en œuvre s'appuiera sur un « plan d'action triennal » décliné en programmes annuels, sous la supervision de points focaux et d'un comité technique chargé de publier un rapport annuel d'évaluation. Selon la Italpress, ce cadre opérationnel vise à « favoriser le commerce bilatéral et à développer de nouvelles opportunités pour les entreprises des deux pays ».



La coopération couvrira « l’échange d’informations commerciales, de données économiques, de statistiques du commerce extérieur », la réalisation d'études de marché conjointes, ainsi que l’organisation de foires, de salons, de missions commerciales et de « rencontres interentreprises (B2B) ». Les deux parties prévoient également des « actions conjointes de prospection sur des marchés tiers » et le développement du « commerce électronique transfrontalier ».



Une attention particulière sera portée au ciblage de partenariats au sein des chaînes de valeur prioritaires telles que « l’agroalimentaire, les produits de la mer, le textile-habillement, les industries manufacturières et les services », afin d'encourager la conclusion de nouveaux partenariats commerciaux, industriels et technologiques entre Dakar et Tunis.





