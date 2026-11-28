Le commerce de marchandises de l'Afrique affiche une nette vigueur en volume et en valeur, soutenu par une croissance du PIB réel estimée à 4,2 % en 2026 (et 4,1 % en 2027) Selon le rapport Global Trade Outlook and Statistics de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).



En 2026, les importations africaines de marchandises en volume devraient progresser de 8,9 % et les exportations de 5,6 %, avant un ralentissement des importations à 5,3 % et un repli des exportations à -0,7 % en 2027, tandis que l'OMC signale que les estimations des exportations africaines de 2025 sont de faible qualité et doivent être lues avec prudence.



Au premier semestre 2026, la valeur en dollars courants des exportations africaines de marchandises a bondi de +23 % sur un an et celle des importations de +18 %, dépassant la moyenne mondiale de +15 % pour l'ensemble des marchandises. Cette dynamique repose à l'exportation sur le cuivre, l'or, les machines électriques, les carburants et les engrais malgré des baisses pour le cacao ainsi que le fer et l’acier et à l'importation sur les carburants, les véhicules, les machines électriques et les produits manufacturés venus d'Asie.



Parmi les pays les moins avancés (PMA), dont les exportations ont progressé de 25 % et les importations de 20 % au premier semestre 2026, trois pays figurent parmi les cinq premiers PMA commerçants : la République démocratique du Congo (+50 % à l'exportation grâce au cuivre à +56 %, et +47 % à l'importation), l'Ouganda (+35 % à l'exportation grâce à l'or à +102 %, et +26 % à l'importation) et l'Angola (+29 % à l'exportation grâce aux carburants à +31 %, et +15 % à l'importation).



Par ailleurs, l'Angola a accru sa production et ses exportations de gaz naturel liquéfié pour compenser les perturbations au Moyen-Orient, où les fermetures d'espace aérien et annulations de vols ont perturbé les liaisons reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique.



Sur le front des services et des nouvelles technologies, les exportations africaines de services commerciaux en volume devraient croître de 3,1 % en 2026 puis de 3,5 % en 2027, tandis que les recettes touristiques ont progressé de 10 % en Tunisie au premier semestre et de 12 % au Maroc jusqu'en août.



En revanche, l'Afrique demeure marginale dans les échanges de biens liés à l'intelligence artificielle avec 0,1 % des exportations mondiales et 0,3 % des importations en 2025, malgré une croissance positive au premier semestre 2026, tandis que l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc figurent parmi les trente premiers acteurs dans certains classements d'annexe pour 2025.