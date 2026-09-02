Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

​Commerce international : Washington prolonge l'AGOA jusqu'en 2028



​Commerce international : Washington prolonge l'AGOA jusqu'en 2028
Le Congrès américain a acté la prolongation de la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) jusqu'en 2028, à la suite d'un vote écrasant de 370 voix contre 48 à la Chambre des représentants.

Le texte s'apprête à être définitivement ratifié par le président Donald Trump, après une adoption similaire par le Sénat le 8 août dernier.

Promulguée le 18 mai 2000 et renouvelée à plusieurs reprises la dernière fois en 2015 pour s'étendre jusqu'en septembre 2025, la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) a vu son avenir assuré jusqu'en 2028.
Autres articles

Fodé Bakary Camara

Mercredi 2 Septembre 2026 - 12:55


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter