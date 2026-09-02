​Commerce international : Washington prolonge l'AGOA jusqu'en 2028

Le Congrès américain a acté la prolongation de la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) jusqu'en 2028, à la suite d'un vote écrasant de 370 voix contre 48 à la Chambre des représentants.
Le texte s'apprête à être définitivement ratifié par le président Donald Trump, après une adoption similaire par le Sénat le 8 août dernier.
Promulguée le 18 mai 2000 et renouvelée à plusieurs reprises la dernière fois en 2015 pour s'étendre jusqu'en septembre 2025, la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) a vu son avenir assuré jusqu'en 2028.
Le texte s'apprête à être définitivement ratifié par le président Donald Trump, après une adoption similaire par le Sénat le 8 août dernier.
Promulguée le 18 mai 2000 et renouvelée à plusieurs reprises la dernière fois en 2015 pour s'étendre jusqu'en septembre 2025, la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) a vu son avenir assuré jusqu'en 2028.
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