​Commerce international : Washington prolonge l'AGOA jusqu'en 2028

Le Congrès américain a acté la prolongation de la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) jusqu'en 2028, à la suite d'un vote écrasant de 370 voix contre 48 à la Chambre des représentants.



Le texte s'apprête à être définitivement ratifié par le président Donald Trump, après une adoption similaire par le Sénat le 8 août dernier.



Promulguée le 18 mai 2000 et renouvelée à plusieurs reprises la dernière fois en 2015 pour s'étendre jusqu'en septembre 2025, la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) a vu son avenir assuré jusqu'en 2028.