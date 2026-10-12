​Commission d’enquête parlementaire : Selly Ba exhorte les députés à publier les conclusions sur le projet des ordinateurs

La sociologue Selly Ba, membre de Sursaut citoyen, a salué la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le programme « Un étudiant, un ordinateur », tout en réclamant un suivi rigoureux pour garantir la transparence dans la gestion de cette enveloppe de 48 milliards de francs CFA, selon Sud Quotidien.



Face à ces enjeux financiers, l'intervenante a insisté sur la nécessité d'aller au-delà des simples auditions. « Il faut qu'il y ait du suivi », a-t-elle déclaré, plaidant pour des investigations approfondies et la publication des conclusions afin d'informer les citoyens.



Madame Ba a rappelé que le contrôle de l'action gouvernementale relève des prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée nationale. Elle a précisé que les députés devaient se concentrer sur l'analyse de la conception du programme, la pertinence des objectifs et l'usage des deniers publics, la recherche des responsabilités judiciaires incombant exclusivement à la justice.



La sociologue a préféré ne formuler aucune conclusion hâtive alors que les auditions débutaient, marquant sa volonté de laisser le processus suivre son cours jusqu'à son terme.

