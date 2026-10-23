​Complexe Tour de l’Œuf : un agent de sécurité arrêté pour vol de matériel de plomberie

Un agent de sécurité de la société Sagam, affecté à la surveillance du Complexe Tour de l’Œuf, a été interpellé le 21 octobre 2026 pour un "vol présumé de matériel de plomberie" sur le site. Identifié comme Mamadou Moustapha Cissé, âgé de 25 ans et domicilié à Poste Thiaroye, il a été conduit au commissariat du Point-E par les éléments de la Brigade de recherches.



Selon Libération, les faits se sont produits vers 6 heures du matin. Au cours de la ronde d’un agent de sécurité de la société Phoenix, également chargé de la surveillance des lieux, il aurait surpris son collègue en train de récupérer du matériel de plomberie entreposé près de l’entrée principale de la piscine olympique. Il l’aurait interpellé alors qu’il s’apprêtait à quitter les lieux avec les objets rangés dans un sac à dos.



Le matériel saisi comprend notamment un tuyau blanc pour lavabo, 54 fils d’attache et 18 écrous en cuivre. Interrogé par les enquêteurs, Mamadou Moustapha Cissé aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés, expliquant qu’il comptait revendre les objets pour obtenir de l’argent afin de payer son titre de transport.



Il a été placé en garde à vue pour flagrant délit de vol, tandis que le matériel a été consigné pour les besoins de l’enquête.