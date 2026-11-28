À l’approche de la Conférence des Nations Unies sur l’eau de 2026, co-organisée par le Sénégal et les Émirats arabes unis (EAU), Abou Dhabi lance un appel solennel à la mobilisation internationale.



Dans un message vidéo, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des EAU, Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, a invité la communauté mondiale à rejoindre les deux pays hôtes du 8 au 10 décembre prochain. « L’eau nous relie tous. Les défis qu’elle pose dépassent les frontières, et les relever exige une coopération, une ambition partagée et une action collective », a-t-il souligné, exhortant les nations à s’unir « pour transformer les défis communs en progrès durables et bâtir un avenir où l’eau est plus sûre ».



Cette rencontre stratégique, placée sous l’égide de l’Assemblée générale de l’ONU, vise à accélérer la mise en œuvre de l’Objectif de développement durable n° 6 relatif à l’accès universel à l’eau et à l’assainissement. L’urgence reste vive : malgré les avancées enregistrées depuis 2015, les Nations Unies rappellent que 2,1 milliards de personnes sont toujours privées d’une eau potable gérée en toute sécurité, tandis que 3,4 milliards n’ont pas accès à des services d’assainissement adéquats. Une situation critique exacerbée par le changement climatique, la pollution et la croissance démographique.



Réunissant dirigeants politiques, secteur privé et société civile, le sommet d’Abou Dhabi entend stimuler les investissements et les solutions innovantes pour sécuriser cette ressource vitale.



À l’issue des trois jours d’échanges, les co-présidents émirati et sénégalais publieront un document final résumant les travaux, destiné à orienter les actions collectives futures autour d’un droit humain fondamental, indispensable au développement économique et social.