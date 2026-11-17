Le forum Ideas Abu Dhabi a rejoint la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026 co-organisée par le Sénégal et les Émirats arabes unis en tant que partenaire de « The Oasis », l'espace ouvert au public prévu du 7 au 10 décembre à Abou Dhabi.



Pour marquer cette alliance entre les deux pays co-organisateurs, l'artiste Youssou N'Dour, assurera l'ouverture culturelle de l'événement le 7 décembre au NYU Abu Dhabi Arts Center, d’après émirati Gulf News

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Il partagera la scène avec l'ensemble maritime émirati Lewah lors d'une création originale dédiée aux traditions musicales des deux nations et à leur partenariat stratégique autour des enjeux hydriques.



Au-delà de ce lancement culturel, l'événement réunira des décideurs et personnalités mondiales sur la scène principale dès le 8 décembre.



L'objectif affiché par les organisateurs est de dépasser les simples déclarations d'intention pour déployer des financements et des technologies accessibles aux communautés qui en ont besoin, à l'image des membranes d'osmose inverse et du ciment bas carbone issu du dessalement qui seront présentés au pavillon Ideas Abu Dhabi.