​Conjonctivite au Sénégal : le PNPSO met en garde contre l’automédication et les produits traditionnels

Le coordonnateur du Programme national de promotion de la santé oculaire (PNPSO) et ophtalmologiste au ministère de la Santé, Dr Mouctar Dieng Badiane, a mis en garde contre l’automédication et l’utilisation de produits traditionnels dans les yeux en cas de conjonctivite.



Il a recommandé aux personnes atteintes de consulter un professionnel de santé pour bénéficier d’un traitement adapté. « Il ne faut pas faire de l’automédication, ni mettre de l’eau de mer ou du savon dans les yeux. Le mieux est d’aller en consultation afin qu’un médicament adapté puisse être prescrit », a-t-il conseillé dans un entretien à l’APS.



Docteur Badiane a également expliqué que la conjonctivite est une inflammation de la conjonctive, la membrane transparente recouvrant la partie blanche de l’œil et tapissant la face interne des paupières.

« Elle peut être d’origine infectieuse ou allergique. Contrairement à la forme allergique, qui n’est pas contagieuse, la conjonctivite actuellement observée au Sénégal est principalement d’origine virale et se transmet facilement », a-t-il précisé. D’après lui, les principaux signes sont une rougeur de l’œil, des irritations et la sensation d’avoir un corps étranger dans l’œil.



Dans certains cas, notamment lorsqu’une surinfection bactérienne est présente, des sécrétions peuvent également provoquer un collage des paupières au réveil. Selon le spécialiste, une conjonctivite simple guérit généralement en une semaine ou moins, sans entraîner de baisse de la vision.



Il a par ailleurs indiqué qu’il existe toutefois des formes virales plus sévères susceptibles d’affecter la cornée et de provoquer une vision floue après la guérison. Ces troubles peuvent faire l’objet d’une prise en charge médicale.



Face à l’apparition de symptômes, le coordonnateur du PNPSO a recommandé de consulter un ophtalmologiste. À défaut, les patients peuvent se rendre dans un poste de santé où un infirmier est en mesure de reconnaître les signes de la maladie, d’assurer une première prise en charge ou d’orienter le patient vers une structure supérieure.



Il a rappelé aussi que le lavage régulier des mains à l’eau et au savon, l’utilisation de gel hydroalcoolique et l’évitement du contact des mains avec les yeux constituent des mesures essentielles pour réduire les risques de contamination.

