​Conservation de la biodiversité : Saint-Louis accueillera le SIBEX du 9 au 11 novembre 2026

Saint-Louis s'apprête à devenir le carrefour de la conservation environnementale en Afrique de l'Ouest. Du 9 au 11 novembre 2026, le Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (CRDS) accueillera le Symposium International sur la Biodiversité et les Écosystèmes (SIBEX 2026). Cette rencontre internationale rassemblera entre 150 et 200 participants venus conjuguer leurs expertises au service de la nature.



Conçu comme une plateforme multi-acteurs, l'événement entend décloisonner le dialogue autour de la sauvegarde de la biodiversité. Selon le document de présentation du SIBEX 2026, l'événement est pensé dans un esprit « arbre à palabre » afin d'encourager le dialogue interdisciplinaire et intergénérationnel. Il se veut à la fois « un hub science–politique–finance biodiversité » et « un outil d’influence et de plaidoyer », mettant à l'honneur une espèce emblématique des zones humides, « la barge à queue noire ».



Au cœur des travaux, quatre grands axes thématiques structureront les échanges et les ateliers. Les panelistes aborderont la « résilience climatique des sites critiques pour les oiseaux et gestion de l’eau », la « biologie de la conservation ornithologique et innovations scientifiques », l’ « ingénierie de la conservation et restauration des habitats », ainsi que le rôle des « communautés, innovations sociales et valorisation des BSE ».



L'objectif principal est de « renforcer les synergies scientifiques, institutionnelles et économiques pour soutenir la conservation de la biodiversité et la résilience des écosystèmes du delta du fleuve Sénégal ».



Organisé à seulement quatre mois du sixième Congrès mondial des aires marines protégées (IMPAC 6), le symposium de Saint-Louis constitue « une étape décisive dans la systématisation des connaissances en direction de Dakar 2027 ».



Les conclusions des travaux permettront d'alimenter directement les débats mondiaux sur l'efficacité des réseaux d'aires protégées et sur le « développement d’une économie bleue, durable, équitable et régénérative ».