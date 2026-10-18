​Coopération Dakar-Abidjan : Le Premier ministre Al Aminou Lô en visite de travail de 48h en Côte d’Ivoire

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, a entamé ce dimanche 18 octobre 2026 une visite d’amitié et de travail de 48 heures en République de Côte d’Ivoire.



Selon des informations rapportées par la presse ivoirienne, arrivé en milieu d’après-midi à l’aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan, le chef du gouvernement a été accueilli par son homologue ivoirien, le Dr Robert Beugré Mambé, entouré de plusieurs membres de son équipe ministérielle.



Dès leur arrivée, les deux dirigeants se sont entretenus en tête-à-tête au salon ministériel de l'aéroport pour poser les jalons d'un « programme de travail axé sur le renforcement de la coopération entre Abidjan et Dakar ».



Cette mission officielle vise avant tout à redynamiser l'axe Dakar-Abidjan dans plusieurs domaines clés. La presse ivoirienne indique en effet que le Premier ministre entend « donner un nouvel élan à la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, commercial et sectoriel ».



Le programme du lundi 19 octobre prévoit un nouvel entretien entre les deux chefs de gouvernement, qui sera suivi d'une séance de travail élargie aux deux délégations gouvernementales pour « examiner les perspectives de consolidation des relations bilatérales et d'identifier de nouvelles opportunités de collaboration ».



L'un des moments forts de ce déplacement aura lieu dans la soirée du lundi 19 octobre, avec le volet diplomatique au plus haut sommet de l’État. Le Premier ministre sera en effet reçu en audience par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara.