Le Premier ministre canadien Mark Carney a dévoilé une enveloppe globale de 24 millions de dollars canadiens, soit environ 10,6 milliards de francs CFA, destinée à renforcer la coopération avec l'Afrique francophone.



Selon le communiqué officiel publié par son cabinet, ces fonds visent à « soutenir des projets visant à renforcer la résilience communautaire, protéger les enfants et les jeunes vulnérables, promouvoir les droits et l'autonomisation économique des femmes et des filles, soutenir la transition vers des transports durables et renforcer la sécurité sanitaire publique ».



En Afrique de l'Ouest, trois pays bénéficient directement de cette manne financière pour répondre à des urgences sécuritaires, sociales et environnementales.



La transition écologique du Sénégal est soutenue à hauteur de 5 millions de dollars, soit environ 2,2 milliards de francs CFA, sur trois ans. En partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ce financement servira à bâtir un écosystème de mobilité électrique à travers la mise en place d'un cadre réglementaire, le déploiement de bornes de recharge et la formation de techniciens.



D'après les autorités canadiennes, cette stratégie permet de réduire les risques pour les investisseurs tout en contribuant à « positionner le Sénégal comme un chef de file de ce secteur en Afrique de l’Ouest ».



Au Bénin, l'UNICEF recevra 10 millions de dollars (environ 4,4 milliards de francs CFA) sur cinq ans pour déployer le projet « Resi-Nord » dans les départements d’Alibori, d’Atacora, de Borgou et de Donga. Confrontée aux répercussions de la crise sahélienne, cette initiative entend réduire les risques de mariage d'enfants, de décrochage scolaire et « de recrutement par des groupes armés ».



Parallèlement, en Côte d’Ivoire, Ottawa alloue 7 millions de dollars (près de 3,1 milliards de francs CFA) sur six ans à « CARE Canada » et à cinq organisations locales pour renouveler le Programme « Voix et Leadership des Femmes », afin de soutenir l'émancipation des femmes et des « groupes marginalisés par le biais d’une assistance financière et technique adaptée ».



Sur le front de la sécurité sanitaire, le Canada débloque une rallonge de 2 millions de dollars (environ 880 millions de francs CFA) sur deux ans en faveur de l'UNICEF pour intensifier la lutte contre le virus Ebola en République démocratique du Congo, en Ouganda et dans les pays voisins à risque.